Falscher Polizist in Wien festgenommen

Die Polizei hat am Montagvormittag in Wien-Brigittenau einen „falschen Kollegen“ festgenommen. Dieser hatte an Wohnungen geklopft und sich mit einem gefälschten Dienstausweis legitimiert. Eine Bewohnerin verständigte die Exekutive. Der 55-jährige Österreicher verhielt sich gegenüber der Beamten aggressiv und schlug um sich. Er wurde laut Polizei festgenommen.