Mann bedroht in Wien Lebensgefährtin mit Messer

Ein 57 Jahre alter Mann hat am Montagabend in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Favoriten seine 63-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer bedroht. Der Frau gelang es, die Polizei zu verständigen, woraufhin ihr Freund aus der Wohnung flüchtete. Er wurde wenig später in der Nähe festgenommen, berichtete die Polizei am Dienstag.