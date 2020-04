Wien-Wahl verschieben? „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Thema“

Wien – Verbale Spitzen gegen die Bundesregierung, aber auch gegen den Koalitionspartner in der Bundeshauptstadt – die gibt es vom Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig. Ihm missfällt, dass Türkise und Grüne die Bundesgärten erst nach Ostern aufsperren lassen. „Unverständlich“ sei das. Wegen der Ausgangsbeschränkungen verbrächten die Wiener die Feiertage in der Stadt, seien auf den Grünraum angewiesen. Dass Kanzler Sebastian Kurz nun zugesagt hat, die Areale nach den Feiertagen zu öffnen, haben die Wiener Grünen als Verhandlungserfolg von Ludwigs Grünen-Stellvertreterin Birgit Hebein gewertet. Der rote Stadtchef sagt dazu: „Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Erfolg der Vizebürgermeisterin war und nicht einer der Bevölkerung, die sich einen so großen Erholungsraum nicht nehmen lassen wollte. Das ist ein starkes Zeichen der Zivilgesellschaft.“ Die Rathaus-Grünen wiederum drängen seit Tagen darauf, dass bestimmte Straßen Fußgängern und Radfahrern vorbehalten sind. Da hat die Wiener SPÖ gebremst, auf die Bundesgärten-Thematik verweisend. „Es war mir nicht ganz einsichtig, warum man in der Florianigasse eine Begegnungszone macht, um dann zum geschlossenen Burg- oder Volksgarten zu gehen“, sagt der Bürgermeister.