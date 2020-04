Regierungsbildung in Israel laut Blau-Weiß ausgesetzt

Die Bemühungen um eine Regierungsbildung in Israel sind mehr als einen Monat nach der Parlamentswahl ins Stocken geraten. Die Verhandlungen mit der rechtskonservativen Likud von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seien „bis auf Weiteres gestoppt worden“, so eine Sprecherin des oppositionellen Bündnisses Blau-Weiß am Dienstag. Hintergrund ist demnach ein Streit um die Ernennung von Richtern.