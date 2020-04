120.000 Euro Verlust in jeder Woche: Kinos macht Corona-Krise zu schaffen

Innsbruck – Für die Kulturszene gibt es vor allem Durchhalteparolen, nachdem bekannt wurde, dass Veranstaltungen aufgrund der Corona-Krise noch bis Ende Juni ausgesetzt werden müssen. Statt ein „Wir schaffen das“ setzte sich ein deutsches Kino in Terminator-Manier ein aufheiterndes „We’ll be back“ aufs Programm. Auf ein baldiges Wiedersehen hoffen natürlich auch die Tiroler Kinos. Ein Normalbetrieb ist so bald nicht vorstellbar, da sind sich alle Betreiber einig. „Für die Kinos wird es noch länger nicht weitergehen“, meint Metropol-Geschäftsführer Mario Hueber. „Ich glaube, wir müssen uns auf den Herbst einstellen.“