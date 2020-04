Taliban ziehen sich von Gesprächen mit Afghanistan zurück

Rund eine Woche nach Beginn von Vorgesprächen über einen Gefangenenaustausch mit der afghanischen Regierung wollen die Taliban ihre Delegation wieder abziehen. Das teilte der Sprecher des politischen Büros der Taliban in Doha am späten Dienstagabend (Ortszeit) mit. Die Taliban begründeten ihren Schritt damit, dass die Freilassung ihrer Kämpfer bisher absichtlich verschoben wurde.

Am Dienstagvormittag hatte die dreiköpfige Delegation der Taliban nicht mehr an den Gesprächen mit Regierungsvertretern teilgenommen. Die Treffen bezeichnete Talibansprecher Suhail Shahin in der Nacht zum Dienstag als „ergebnislos“. „Der Rückzug aus den Gesprächen zu diesem Zeitpunkt deutet auf einen Mangel an Ernsthaftigkeit in Bezug auf den Frieden hin“, twitterte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Javid Fayzal, am Dienstagnachmittag. Die Vorgespräche endeten somit ohne konkretes Ergebnis.