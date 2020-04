Budgetexperten fordern mehr Transparenz bei Krisenkosten

Die Budgetexperten des Parlaments fordern mehr Transparenz über die von der Regierung angekündigten Milliardenhilfen zur Bewältigung der Corona-Krise. In einem Bericht an den zuständigen Ausschuss plädiert der Budgetdienst des Parlaments für eine monatliche Berichtspflicht der Regierung über die Maßnahmen. ÖVP und Grüne wollen ja bis zu 38 Milliarden Euro in die Wirtschaft pumpen.