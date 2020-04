Fünf Zivilisten bei PKK-Anschlag in Südosttürkei getötet

Bei einem Anschlag in der südosttürkischen Provinz Diyarbakir sind nach offiziellen Angaben fünf Zivilisten getötet worden. Ein selbst gebauter Sprengsatz sei am Mittwoch im Bezirk Kulp explodiert, als ein Auto mit Zivilisten vorbeifuhr, teilte das Gouverneursamt in Diyarbakir mit. In der Mitteilung wurde die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK für den Anschlag verantwortlich gemacht.