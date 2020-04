Klare Mehrheit der Clubs will baldigen Trainings-Neustart

Die klare Mehrheit der Fußballer in den höchsten beiden österreichischen Ligen will einen baldigen Trainings-Neustart. Das hat eine von der Gewerkschaft VdF unter den Spielern vorgenommene Umfrage ergeben, deren Resümee der APA vorliegt. Die beiden Klassen pausieren wegen der Coronavirus-Pandemie seit einem Monat.

Nur die Spieler von WSG Tirol sprachen sich dagegen aus. Allerdings startete die Umfrage am vergangenen Freitag und damit zu einer Zeit, als in Tirol noch Vollquarantäne galt.

In der 2. Liga sind noch elf, in der Meister- und Qualifikationsgruppe der Bundesliga jeweils zehn Runden ausständig. In den vergangenen Wochen mussten sich die Spieler mit Heimtraining fit halten. Als möglicher Trainingsstart mit Kleingruppen wird ein Termin unmittelbar nach Ostern angepeilt, wobei eine Genehmigung noch aussteht. Der Spielbetrieb ist offiziell bis Anfang Mai ausgesetzt, dieser Termin dürfte im Rahmen der Clubkonferenz am 16. April weiter nach hinten verschoben werden.