Bergretter und Heli im Einsatz: Unvernunft kehrt in Tirol teils zurück

Innsbruck – Ein Paragleiter landete in Mayrhofen in einer Baumkrone und musste vom Notarzthubschrauber geborgen werden. Am späten Nachmittag stürzte ebenfalls in Mayrhofen ein Biker in unwegsamem Gelände in ein Bachbett, weil er sich abkühlen wollte. Bei beiden Unfällen rückte die Bergrettung aus. Diese Meldungen hören Sportreferent LHStv. Josef Geisler, der Präsident des Alpenvereins Andreas Ermacor­a und der Landesleiter der Bergrettung Hermann Spiegl derzeit gar nicht gerne. Mit Aufhebung der Vollquarantäne am Dienstag ist der Bergsport zwar gesetzlich wieder erlaubt, aber es wird dringend davon abgeraten. Weil die Bergungen aufwändig sind und dadurch wichtige Ressourcen gebunden werden.