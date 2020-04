Afghanische Regierung lässt hundert Taliban-Kämpfer frei

Inmitten der festgefahrenen Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch mit den Taliban hat die afghanische Regierung angekündigt, hundert Kämpfer der radikalislamischen Miliz aus der Haft zu entlassen. An diesem Mittwoch würden „hundert Taliban-Gefangene freigelassen“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, Javid Faisal, den Medien.

Am Dienstag hatten die Taliban mit einem Rückzug aus den „fruchtlosen“ Verhandlungen über den Gefangenenaustausch gedroht. „Wir halten uns an unseren Teil der Abmachung“, sagte Faisal. „Der Friedensprozess sollte voranschreiten.“

Die afghanische Regierung und die Taliban verhandeln seit knapp einer Woche in Kabul über den Austausch ihrer Gefangenen, der ursprünglich bereits für den 10. März geplant war. Er ist zentraler Bestandteil des Abkommens zwischen den USA und der radikalislamischen Miliz zur Beendigung des jahrelangen bewaffneten Konflikts in Afghanistan. Weil Kabul und die Taliban in dieser Frage aber uneins sind, wurde dieser Punkt bisher nicht umgesetzt.