Vorbereiten auf Rückkehr der Urlaubsgäste beim TVB Mayrhofen-Hippach

Snowbombing-Fans können das Festival nun sozusagen virtuell erleben – mit täglichen Livestreams von Künstlern, die nächste Woch­e in Mayrhofen auftreten hätten sollen. Auch die große „Blechlawin­e“ rollt nun erst 2021 wieder durchs Zillertal, vom 3. bis 6. Juni 2021. Allerdings soll es heuer am 29. und 30. August eine abgespeckte „Light-Version“ am Mayrhofner Waldfestplatz geben. Und obwohl nicht sicher ist, wann und für Gäste aus welchen Ländern die Hotels wieder aufsperren können, wecken die Mayrhofner Urlaubssehnsüchte mit Videofilmen in sozialen Netzwerken unter dem Tite­l „Dream now, enjoy later“, was so viel heißt wie „Träume jetzt, genieße späte­r“.