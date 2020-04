ÖGB verlangt von Regierung Klarheit zu Risikogruppen

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) fordert von der Bundesregierung eine Klarstellung in Sachen Risikogruppen. Diese sollen zum Schutz gegen das Coronavirus derzeit von zuhause arbeiten oder - wenn Homeoffice nicht möglich ist - freigestellt werden. Wer einer Risikogruppe angehört, sollen Experten demnächst festlegen. Der ÖGB sieht hier derzeit jedoch mehr offene Fragen als Lösungen.

„Auch über unsere ÖGB-Hotline bekommen wir viele Fragen von Menschen, die wir zurzeit nicht beantworten können, weil es von Seiten der Regierung noch keine klare Definition gibt“, schildert Ingrid Reischl, Leitende Sekretärin im ÖGB, am Mittwoch in einer Mitteilung. Wann es erste Ergebnisse der Expertengruppe im Gesundheitsministerium gibt, ist offen - „und bis dahin werden ArbeitnehmerInnen im Unklaren gelassen“, kritisiert die Gewerkschaft. „Die Regierung muss hier rasch Klarheit schaffen und nicht in Krisenzeiten auch noch für Verunsicherung sorgen“, fordert Reischl.