Kein Meistertitel? Liverpools Mane hätte Verständnis

Liverpool-Star Sadio Mane würde akzeptieren, wenn er mit seinem Team in Folge der Coronavirus-Pandemie doch nicht englischer Fußball-Meister werden würde. „Ich will die Spiele gewinnen und die Trophäe holen, das wäre toll“, sagte Mane dem Radiosender talkSport. „Aber in dieser Situation - was immer auch passiert, ich hätte Verständnis dafür.“