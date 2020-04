Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall auf A6 bei Kittsee

Auf der Nordostautobahn (A6) hat sich Mittwochnachmittag bei Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland waren vier Lastwagen an dem Auffahrunfall beteiligt, der sich wenige hundert Meter vor dem Grenzübergang ereignete. Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt.