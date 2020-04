Innsbrucker Villa samt Zubau mit Feingefühl saniert und erweitert

© Alexander Kofler, In the Headroom

Über einen Fußweg gelangt man von der Straße über das Grundstück der Eltern zum Haus, die PKW parken einfach an der Straße. „Die Villa hatte viele Qualitäten, dir wir auch erhalten wollten, und daher entschieden wir uns für das Einziehen neuer Decken und Fußböden, eine neue Treppe und das sensible Adaptieren der äußeren Hülle an die heutige Zeit“, so Architekt Christoph Milborn. Der Grundriss wurde neu angelegt, wobei die Situierung der Fenster erhalten blieb. Sie wurden lediglich vergrößert, um mehr Licht in die Räumlichkeiten zu bringen.