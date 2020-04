Mehrere Tote bei Stammeskonflikt im Osten Afghanistans

Bei einem Stammeskonflikt über ein Stück Land sind im Osten Afghanistans mindestens sechs Menschen gestorben. Die mehrstündigen Kämpfe in der Provinz Nangarhar mit bis zu 20 weiteren Verletzten seien am Mittwoch durch Schlichtungsbemühungen vorübergehend unterbrochen worden, sagten mehrere Provinzpolitiker übereinstimmend. Die Waffenruhe zwischen den Stämmen gelte aber nur für wenige Tage.

Sogenannte Jirgas werden in Stammesstrukturen zur Lösung lokaler Konflikte einberufen. In einem Ältestenrat werden so gewöhnlich Streitigkeiten mit Hilfe eines Mediators geschlichtet.