Rapid-Trainer Kühbauer hofft auf Rückkehr auf Trainingsplatz

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer hofft, trotz der anhaltenden Coronavirus-Krise bald wieder mit seiner Mannschaft auf dem Trainingsplatz stehen zu können. „Der Fußball fehlt mir brutal“, erklärte der Ex-Internationale am Mittwoch in einem Interview auf der Clubwebsite.

Der Spielbetrieb in der Bundesliga ist wegen der Pandemie zumindest bis Anfang Mai ausgesetzt. Die Zwangspause dürfte aller Voraussicht nach noch ausgedehnt werden. Mit dem Training, das etwa in Deutschland bereits angelaufen ist, könnte es aber noch im April losgehen - sofern die Bundesregierung dies unter bestimmten Auflagen zulässt.

Er selbst hofft auf eine baldige Rückkehr. „Wir alle wünschen uns, dass wir irgendwann wieder auf den Platz dürfen, sei es in Gruppen oder als gesamte Mannschaft - je nachdem, was die Gegebenheiten zulassen“, erklärte Kühbauer. Es werde der Zeitpunkt kommen, an dem alles wieder anlaufe. „Und da wollen wir möglichst rasch in die Normalität zurückfinden und parat stehen. Darauf arbeitet man hin.“