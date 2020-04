Britischer Schatzkanzler: Johnsons Zustand verbessert sich

Der Gesundheitszustand des britischen Premierministers Boris Johnson hat sich nach Angaben von Finanzminister Rishi Sunak gebessert. „Der Premierminister bleibt in Intensivbehandlung, wo sich sein Zustand verbessert“, sagte Sunak in einer Pressekonferenz am Mittwochabend in London. Außerdem habe sich Johnson im Bett aufsetzen können und habe „positiv“ mit dem medizinischen Team interagiert.