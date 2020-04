Ferrari-Teamchef glaubt an möglichen Saisonstart im Juli

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hält einen Formel-1-Saisonstart im Juli für nicht ausgeschlossen. Die Frage nach dem Auftakt sei angesichts der Coronavirus-Krise „sehr schwierig“ zu beantworten, meinte Binotto in einem Interview des englischen TV-Senders Sky am Mittwoch. Die Königsklasse versuche aber ganz sicher, die bestmögliche Saison zu organisieren.

„Vielleicht mit einem Beginn früh im Juli, falls das möglich sein würde“, sagte Binotto. Der Grand Prix von Österreich in Spielberg steht vorerst am 5. Juli auf dem Programm. Bis Mitte Juni sind bereits alle Rennen abgesagt oder verschoben worden. Vor dem Österreich-GP befindet sich nur noch Le Castellet in Frankreich am 24. Juni im Kalender.