Pakistan schießt indische Aufklärungsdrohne in Kaschmir ab

Die pakistanische Armee hat nach eigenen Angaben eine indische Aufklärungsdrohne in der umstrittenen Grenzregion Kaschmir abgeschossen. Die kleine Drohne sei Donnerstagfrüh entlang der Demarkationslinie im Himalayatal bis zu 600 Meter in den pakistanischen Teil Kaschmirs eingedrungen, hieß es in einer Mitteilung der pakistanischen Streitkräfte.