Ostersonntag lockt mit Dreifach-Lottojackpot

Am Ostersonntag lockt ein Dreifach-Jackpot mit rund drei Millionen Euro, die wohl so manche Corona-Angst vergessen machen könnten. Aber auch der Fünfer mit Zusatzzahl ist nicht zu verachten, geht es doch um rund 330.000 Euro, berichteten die Österreichischen Lotterien am Donnerstag.