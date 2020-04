Tiroler Autohandel fühlt sich ausgebremst

So gut und entscheidungsfreudig die Bundesregierung sonst in der Corona-Krise arbeite und der Wirtschaft mit verschiedenen Hilfen bis hin zum Kurzarbeits-Modell durch diese schwierige Zeit helfe, so unverständlich sei die weitere Sperre. Gerade im Autohandel habe man sehr große Verkaufsflächen und eine nur sehr geringe Kundenfrequenz, womit die Abstandsregeln leicht einzuhalten wären, sagt Unterberger. Gerade jetzt im Frühjahr habe man die stärksten Auto-Verkaufsmonate. Im Vorjahr wurden über 30.000 Neuwagen in Tirol verkauft, heuer drohen kräftige Rückgänge. „Wir arbeiten alle im Überlebens-Modus.“ Bisher leider verboten sei selbst die kontaktlose Zustellung eines „natürlich desinfizierten“ Neuwagens.