Arbeiten von daheim aus: Home-Office braucht Spielregeln

Wien, Innsbruck – Home-Office war lange Zeit ein Thema, das viele Arbeitgeber nicht für sich genutzt haben bzw. nicht nutzen wollten. In Zeiten von Corona kann das Konzept „Arbeiten von zuhause“ aber nicht mehr ignoriert werden: Spätestens seit dem Regierungserlass, der allen einer Risikogruppe angehörenden Angestellten verbietet, zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen, müssen Vorgesetzte auch in Österreich Home-Office-Lösungen finden. Eine Umfrage zum Berufsleben des Personalvermittlers StepStone in der Corona-Krise zeigt, dass schon gleich zu Beginn der ersten Ausgangsbeschränkungen 40 Prozent aller Befragten ihre professionelle Tätigkeit auf Home-Office umstellen mussten, 54 Prozent der Befragten haben grundsätzlich die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Auch wenn sich die meisten gut damit arrangieren, sehen doch einige auch Herausforderungen: Ein Drittel (31 %) der Befragten, die nun von zuhause aus arbeiten, vermissen besonders den Austausch mit ihren Kollegen. Und weitere 23 Prozent haben Probleme, weil das benötigte Equipment wie etwa Unterlagen, Hardware oder Software daheim fehlt.