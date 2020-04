Italien will Lockdown bis Ende April reduzieren

Der italienische Premier Giuseppe Conte rechnet mit einer leichten Auflockerung des Produktionsstopps bis Ende April. „Einige Wirtschaftssektoren werden ihre Tätigkeit wieder aufnehmen können. Wenn die Wissenschafter ihre Zustimmung geben, können wir einige Maßnahmen ab Ende April auflockern“, sagte Conte im Interview mit der BBC. Spanien steht am Anfang des Rückgangs der Cornavirus-Pandemie.

Conte rief die EU auf, neuen Sauerstoff in das europäische Projekt zu pumpen. „Das Risiko eines Scheiterns der EU ist konkret“, warnte der Premier. Für Europa sei der Coronavirus-Notstand die ärgste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.

Außenminister Luigi Di Maio betonte, dass Italien nicht verlange, dass andere EU-Länder die Schulden seines Landes zahlen sollten. „Wir wollen die Marktbedingungen schaffen, damit alle EU-Länder in notwendige Infrastruktur, in Beschäftigung und technologische Innovation investieren können“, sagte Di Maio im Interview mit dem RAI 1-Sender „Uno Mattina“.

Indes reagierte Italien empört auf einen Kommentar der deutschen Tageszeitung „Die Welt“, laut der die Mafia nur auf „einen neuen Geldregen aus Brüssel“ warte. „Sicher sollten sich die Länder der Europäischen Union in der Corona-Krise untereinander helfen. Aber ohne Limit? In Italien wartet die Mafia nur auf einen neuen Geldregen aus Brüssel“, so das Blatt. „Diese Behauptung ist schändlich und unannehmbar. Ich hoffe, dass sich die deutsche Regierung davon distanzieren wird“, kommentierte Di Maio.