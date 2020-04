Kultur-Stillstand: „Parsifal“ als Streamingweihfestspiel

Als Wagnerianer oder Freund von Oster-Traditionen säße man zu normalen Zeiten ja am Gründonnerstag, dem Ostersonntag oder zumindest an einem der Folgetage im Bühnenweihfestspiel „Parsifal“. Corona macht allerdings auch vor der musikalisch-philosophischen Verschränkung von Katholizismus und Buddhismus nicht halt. Doch: Zum virtuellen Raum wird hier die Zeit.

Hier ist etwa Michael Schulz‘ Inszenierung von den Salzburger Osterfestspielen 2014 mit Johan Botha und Wolfgang Koch zu erleben, oder man kann die beiden Wolfgang-Wagner-Deutungen aus Bayreuth in der Besetzung des Jahres 1981 (mit Siegfried Jerusalem in der Titelpartie) sowie 1998 (mit Poul Elming als Parsifal) vergleichen. Dort führt einen auch der bekannte Musikdeuter Stefan Mickisch am Piano in die tieferen Schichten des Werks ein.