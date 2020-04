Nationalratsklubs bereiten Arbeitsplan für U-Ausschuss vor

Die Klubs der Parlamentsparteien haben sich am Donnerstag in der Präsidialsitzung darauf verständigt, bis Dienstag nach Ostern den Fahrplan für das Budget und den Arbeitsplan für den Ibiza-Untersuchungsausschuss gemeinsam zu erarbeiten. Das war das Ergebnis der Sitzung am Donnerstag, heiß es aus dem Hohen Haus auf Anfrage.