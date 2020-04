Distelfalter ist Schmetterling des vergangenen Jahres

An zweiter Stelle landete der Hauhechel-Bläuling (4.913 Meldungen) vor dem Kaisermantel (4.208 Meldungen). Niederösterreich wies mit 120 gemeldeten Tagfalterarten die höchste Artenvielfalt auf und lag mit 34.798 Beobachtungen insgesamt an erster Stelle.

Unter den gemeldeten Schmetterlingen befinden sich drei Erstnachweise, also Arten, die noch nie zuvor in dem jeweiligen Bundesland erfasst wurden. Der Eisenfarbige Samtfalter wurde erstmalig in der Steiermark gesichtet und dokumentiert, der Karst-Weißling und der Eschen-Scheckenfalter in Wien.