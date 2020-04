„We Are the World“: ORF produziert Hymne als Coronahit neu

Sie hat sich vor 35 Jahren in die Gehörgänge beinahe jedes Menschen in der westlichen Welt gegraben und feiert dort seither fröhliche Urständ: Lionel Richies und Michael Jacksons Benefizhymne „We Are The World“, 1985 interpretiert vom All-Star-Ensemble „USA for Africa“. Der ORF lässt in Coronazeiten den Welthit neu aufleben - in der Interpretation des RSO und eines All-ESC-Stars-Ensembles.