Schul-Schließung: Lehrer wollen nicht alle Kinder betreuen

Der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) kritisiert die Appelle der Regierung, dass Familien bei Überforderung das Betreuungsangebot an den Schulen nutzen sollen. Kinder, deren Eltern in ihrem Betrieb arbeiten müssen, würden natürlich betreut. „Aber eine generelle Einladung auszusprechen für den Fall, dass Familien die Decke auf den Kopf fällt, halte ich für völlig unangebracht.“

Kimberger unterstützt im Gespräch mit der APA ein Betreuungsangebot für Kinder aus Familien, in denen sonst etwa wegen schwieriger Bedingungen wie sehr beengter Wohnverhältnisse das Wohl des Kindes gefährdet sein könnte. In anderen Fällen kommt das für ihn hingegen nicht infrage, auch wenn ihm klar sei, dass die Ausgangsbeschränkungen samt wochenlangem Home-Office mit Kindern „äußerst unangenehm“ seien.

Er habe allerdings großes Vertrauen in die Schulleiter, dass diese zwischen wirklich problematischen Situationen und Fällen unterscheiden können, in denen eine Betreuung in der Schule nicht unbedingt notwendig sei, so der Lehrervertreter.