UN-Chef Guterres: Gefahr von Pandemien durch Terroristen

Das sagte Guterres bei einem virtuellen Treffen des UN-Sicherheitsrats am Donnerstag (Ortszeit) in New York. „Nichtstaatliche Gruppen könnten Zugang zu virulenten Stämmen erhalten, die für Gesellschaften auf der ganzen Welt eine ähnliche Verwüstung bedeuten könnten.“

Guterres appellierte weiter in dringlichen Worten an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, Geschlossenheit in der weltweiten Coronakrise zu demonstrieren. „Ein Signal der Einigkeit und Entschlossenheit des Rats würde in dieser unruhigen Zeit viel bedeuten“, erklärte Guterres am Donnerstag in New York.