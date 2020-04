Die Radieschenernte auf den Tiroler Feldern ist gesichert

Innsbruck – Der Aufruf, sich bei der österreichweiten Plattform für Lebensmittelhelfer zu bewerben, bewegt seit Beginn der Corona-Krise die Gemüter. In zahlreichen Leserbriefen werden Vorschläge gemacht, wie einzelne Gruppen dazu beitragen können, dass die anstehende Radieschenernte – Tirol weist in Österreich die größte Anbaufläche dafür auf – trotz fehlender Arbeiter aus Osteuropa geschafft werden könne.

Als wir mit Romed Giner, stellvertretender Obmann der Tiroler Gemüsebauern, telefonieren, blinkt wieder eine Nachricht auf. „Ich bin dabei. Sagen Sie mir wann und wo und schon stehe ich am Feld“, heißt es in der E-Mail. Gerade in Krisenzeiten ist es für viele Menschen ein unerträglicher Gedanke, dass wertvolle Lebensmittel verderben, weil sie nicht geerntet werden können.