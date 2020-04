Porsche 911 Turbo S: Der Meister beim Lösen von Widersprüchen

Den 911 Turbo S treibt ein 3,8-Liter-Boxer-Sechszylinder-Benziner an, der wiederum mit zwei Turboladern agiert. Das Aggregat leistet 650 PS und stemmt ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmetern. Das entspricht einem Zuwachs von 70 PS beziehungsweise 50 Nm gegenüber dem Vorgängermodell. In die Kraftübertragung eingebunden sind außerdem eine Achtstufenautomatik und ein Allradantrieb, was im Idealfall zu einer Beschleunigung von null auf 100 km/h in 2,7 Sekunden führt. Die Höchstgeschwindigkeit des 911 Turbo S liegt bei 330 km/h. Das Modell wird als Coupé und als Cabriolet angeboten. (hösch)