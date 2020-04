Waldbrand in alpinem Gelände in der Steiermark

In der Steiermark ist am Donnerstagnachmittag wieder ein trockenes Waldstück in Brand geraten: Rund 500 Quadratmeter Forstfläche in der Hinterlainsach bei St. Michael (Bezirk Leoben) mussten von einem Dutzend Feuerwehren sowie zwei Hubschraubern mit Löschbehältern bekämpft werden. Die Ursachenermittlung sei im Laufen, hieß es am Freitag von Feuerwehr und Polizei.