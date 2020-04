Karfreitag-Kreuzweg auf Via Dolorosa online abrufbar

Der Kreuzweg habe angesichts der Corona-Pandemie eine „ungeheure Wucht in unserem Leben gewonnen“, betonte Hospiz-Rektor Bugnyar in einem Kathpress-Interview und lud zur Mitfeier ein. Die Andacht zum Mitbeten für Gläubige hätte ursprünglich am Freitag live über die Website des Pilger-Hospizes übertragen werden sollen, wurde aus technischen Gründen aber voraufgezeichnet. „Wenn Menschen nicht nach Jerusalem kommen können, bringen wir Jerusalem zu ihnen“, so Bugnyar.