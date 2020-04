Leichter Rückgang bei Bettenbelegung erwartet

In der Normalpflege gibt es derzeit laut offiziellen Zahlen 1.032 Hospitalisierte. Das ist der niedrigste Stand seit 30. März und ein Rückgang um 54 Fälle zum Vortag. Bei den Intensivbetten waren am Freitagvormittag 261 belegt, erwartet werde ein Rückgang auf 200 bis 250 Erkrankte. Man müsse dabei aber „regionale Dynamiken“ berücksichtigen, sagte Ostermann. Das heißt, dass man bei einem größeren Ausbruch in einer bestimmten Region punktuell an die Grenzen der Kapazitäten gelangen könnte.