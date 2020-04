Kufstein – Die Situation ist brisant. In Zeiten von Corona sogar äußerst brisant. Als eine im Bezirk Kufstein arbeitende und lebende Frau aus dem EU-Raum mit ihrer geistig behinderten Tochter kürzlich beim Arzt war, musste sie zur Kenntnis nehmen, dass deren E-Card gesperrt ist. Und das, obwohl die Frau ein Schreiben der Gesundheitskasse (damals noch TGKK) in der Hand hatte, in dem ihr die Mitversicherung der Tochter bis 31.1.2030 bestätigt wird. Auf Nachfrage wurde ihr nun mitgeteilt, dass diese Genehmigung ein Fehler war. Sie sei mangels Vorkenntnissen des Vorverfahrens von einer Mitarbeiterin ausgestellt worden. Die Gesundheitskasse argumentiert damit, dass die Frau in ihrem Herkunftsland auf eine „krankenversicherungseröffnende Leistung“ verzichtet habe. Dies hätte man der Mutter bereits früher mitgeteilt. Die heute 31-jährige Behinderte lebt nämlich erst seit zwei Jahren in Tirol .