Reini Happ spendete Lebensmittel: Entschlossene Hilfe für die Bedürftigen

Innsbruck – „Caritas geht immer. Und wenn einem Freunde dabei helfen, umso mehr“, meint Caritasdirektor Georg Schärmer. Gemeint ist in diesem Fall Reini Happ vom gleichnamigen Benefizverein, der kürzlich eine „Riesenladung an Lebensmitteln“ übergeben hat. Die Übergabe erfolgte in der Katharinastube Innsbruck, wo die Caritas gemeinsam mit den Barmherzigen Schwestern Frühstück und Mittagessen ausgibt. Mit Warenspenden könne man auch die Versorgungsstation vor der Kapuzinerkirche, die Notschlafstelle für Suchtkranke und die Wohngemeinschaften für Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderung zusätzlich bedienen, freut sich Schärmer.