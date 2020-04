Niessl für Aufsperren des Sportbetriebs in Etappen

Hans Niessl, der Präsident von Sport Austria, hat sich am Freitag für ein schrittweises „Wiederaufsperren“ des Sportbetriebs nach Ostern ausgesprochen. Durch die Pandemie-bedingten Absagen seien für gemeinnützige Sportvereine und den Profisport existenzbedrohende wirtschaftliche Schäden entstanden. Um diese in Grenzen zu halten, tritt Niessl für etappenweise Lockerungen ein.

„Es ist jetzt notwendig, die Sportstätten in Etappen zu öffnen, Trainings zu ermöglichen und eventuell auch Meisterschaften schon im Juni unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder auch in den Sommermonaten zu Ende zu spielen“, erklärte der Chef der Bundes-Sportorganisation in einer Aussendung. Sport Austria hat diese Überlegungen in dieser Woche dem Sportministerium übermittelt.