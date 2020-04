Flüchtling von der Unwetter-bedrohten „Alan Kurdi“ evakuiert

Zudem verweigerten Italien und Malta die Versorgung des Schiffes mit Lebensmitteln oder Medikamenten, kritisierte Sea Eye in einer Presseaussendung am Freitag. Das Schiff benötige Lebensmittel in den nächsten 48 Stunden: „Die Lage an Bord der Alan Kurdi spitzt sich immer weiter zu, denn das Rettungsschiff ist für die dauerhafte Beherbergung von 150 Menschen nicht geeignet.“