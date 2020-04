Quarantäne über Paznaun und St. Anton bis 26. April

Das Tiroler Paznauntal und St. Anton am Arlberg werden für weitere zwei Wochen - bis zum 26. April - unter Quarantäne bleiben. Dies kündigte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Freitag bei einer Videopressekonferenz an. Bei schwerpunktmäßigen Testungen seien bis zu 19 Prozent der Ergebnisse positiv gewesen.

Rund 3.000 Tests seien in den vergangenen Tagen auf freiwilliger Basis in den Quarantänegebieten durchgeführt worden. Die hohe Anzahl an positiven Ergebnisse sei nicht zu erwarten gewesen, sagte Günter Weiss, Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin. „Aufgrund der hohen Zahl an Infektionen wäre es jetzt verantwortungslos, die Quarantäne zu lockern“, so Weiss.