Kogler will trotz Krise an Steuerreformplänen festhalten

Vizekanzler Werner Kolger (Grüne) will trotz Corona-Krise an den Steuerreformplänen festhalten. Die Entlastungsschritte für kleine Einkommen sollen wie geplant 2021 in Kraft treten, sagte er gegenüber den „Salzburger Nachrichten“ und der „Kleinen Zeitung“. Auch soll die ökologische Umstrukturierung des Steuersystems kommen.

Österreich müsse sich mit einem Konjunkturprogramm aus der Krise herausinvestieren, so Kogler. Dabei werde man auf Forschung, Digitalisierung und Klimaschutz setzen. In puncto Finanzierung verwies der Vizekanzler auf Anleiheverkäufe. Derzeit könne Österreich Geld mit unter null Prozent Zinsen aufnehmen. Auch eine Steigerung der Staatsverschuldung um zehn bis 20 Prozent der Wirtschaftsleistung „halten wir aus“, meinte er in den „SN“. Die aktuelle Krise sei ein „dramatischer Einschlag und die größte Wirtschaftskrise der Zweiten Republik“, so Kogler: „Dramatischer als die Krise 2008/2009.“