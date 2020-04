Brand in steirischem Holzbetrieb gelöscht

In einem Holz verarbeitenden Betrieb im steirischen Preding (Bezirk Deutschlandsberg) ist am Karsamstag in der Früh ein Brand ausgebrochen. Die Flammen dürften in der Schleiferei ihren Ausgang genommen haben. „Wand und Deckenkonstruktion waren betroffen“, hieß es in einer Aussendung der Feuerwehren. Der Brand konnte sich aber durch den raschen Löscheinsatz nicht ausbreiten. Verletzt wurde niemand.