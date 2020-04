Autoren fordern von Regierung klare Haltung zu Ungarn

In der Diskussion, ob Ungarn unter dem Vorwand der Coronabekämpfung Demokratie und Rechtsstaatlichkeit beschneidet, haben sich am Samstag auch die österreichischen Autorenverbände zu Wort gemeldet. Unter dem Titel „Entschieden Nein zur Abschaffung der Demokratie in Ungarn“ hat man eine Petition an die Bundesregierung, den Nationalrat und die heimischen EU-Abgeordneten verfasst.