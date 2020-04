Stöger bezweifelt, ob Krise „gesunde Watschn“ für alle ist

Austria-Wien-Sportvorstand Peter Stöger hofft auf die baldige Fortsetzung der Fußball-Bundesliga mit Geisterspielen. Sollte sich die Lage wegen der Corona-Krise in den nächsten Monaten nicht bessern, sieht er den Profibetrieb in der bisherigen Form gefährdet, wie Stöger im Interview mit dem Sonntags-Kurier sagte.

„Wenn Spiele nicht möglich sind, dann können wir es nicht ändern. Aber wir Vereine müssen mit Spielen ohne Publikum dafür sorgen, dass es künftig Strukturen in dieser Art noch gibt. Das ist unsere Verpflichtung. Denn wenn sich die Lage in den nächsten Monaten nicht ändert, wird es den Profibetrieb so nicht mehr geben. Geisterspiele wären ein Schritt in Richtung Normalität“, meint der seit Samstag 54-jährige Ex-Profi.