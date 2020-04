Türkei akzeptiert keine Rückführungen von Flüchtlingen

Der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei findet praktisch seit Anfang März keine Anwendung mehr. Ankara nehme wegen der Corona-Pandemie keine Migranten mehr aus Griechenland auf, sagte der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis der Athener Zeitung „Ethnos“ am Sonntag.

In den ersten zwei Monaten des Jahres seien die vom EU-Türkei-Flüchtlingspakt vorgesehenen Rückführungen aus Griechenland deutlich gestiegen, teilte der Minister mit. „Die Türkei verweigert (seitdem) hinter dem Vorwand des Coronavirus die Rückführungen“, sagte Mitarakis.

Unterdessen appellierte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat an die EU-Partner, wie Luxemburg unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus den griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. „Jedes europäische Land, das ein Quäntchen Mitgefühl hat, sollte jetzt mit anpacken“, sagte Asselborn dem „Spiegel“ vom Sonntag.

Demnach sollen die ersten zwölf von Luxemburg aufgenommenen Jugendlichen am Mittwoch in dem Großherzogtum eintreffen. Wenn es Luxemburg gelinge, Jugendliche aus den Flüchtlingslagern aufzunehmen, „dann können es auch andere EU-Länder hinkriegen“, sagte Asselborn. Wichtig sei, den EU-Bürgern zu erklären, wer komme. „Jedem Jugendlichen folgen später im Zuge des Familiennachzugs vier bis fünf weitere Personen, das ist so, das muss man auch offen sagen“, betonte Asselborn.