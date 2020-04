Frist zur Regierungsbildung in Israel läuft ab

Die Frist zur Regierungsbildung in Israel läuft am Montag ab. Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß hat nur noch bis eine Minute vor Mitternacht (22.59 Uhr MEZ) Zeit, eine Koalition zu schmieden. Eine Verlängerung um weitere zwei Wochen lehnte Staatspräsident Reuvin Rivlin am Sonntag ab.