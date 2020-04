Nicaragua: Tausende kommen trotz Pandemie zusammen

Tausende Nicaraguaner haben die Abstandsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) missachtet und sind zu Ostern in Badeorte gereist oder haben an Festivals teilgenommen. Gut besucht war etwa das „Summer Music Fest 2020“ am Sonntag in einem Badeort nahe der Hauptstadt Managua, wie das regierungsnahe Portal „El19Digital“ berichtete.