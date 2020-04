22-Jähriger im Bezirk Braunau mit Motorrad verunglückt

Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Braunau ist am Sonntagabend in der Gemeinde Burgkirchen mit seinem Motorrad verunglückt. Der junge Mann kam laut Polizei im Ortsteil Unterhartberg von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Feld schwer. Er wurde noch am Unfallort von den Rettungskräften reanimiert. Anschließend wurde er in das Krankenhaus Braunau eingeliefert, wo er wenig später verstarb.

Schwer verunglückt ist am Sonntag auch ein 57-jähriger Mann in Volders (Bez. Innsbruck-Land) mit seinem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad. Er fuhr aus der Garage seines Wohnhauses in eine Gemeindestraße ein und beschleunigte stark, dabei brach das Hinterrad aus. Der 57-Jährige stürzte und zog sich schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu, informierte die Polizei.