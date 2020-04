Wembley und St. George‘s Park bereit für Premier League

Der englische Fußballverband FA hat das Londoner Wembley-Stadion und den St. George‘s Park in Burton upon Trent/Staffordshire als neutrale Austragungsorte für den Abschluss der Premier-League-Saison angeboten. Die FA will die laufende Saison einem Medienbericht zufolge ab dem 1. Juni innerhalb von sechs Wochen zu Ende spielen.